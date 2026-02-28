«Политика на уровне слов»: на Западе раскрыли план Лондона и Парижа по возможной переброске войск на Украину

«И политические, и военные риски отправки своего контингента на Украину для европейских стран очевидны. Это автоматически вступление в военный конфликт с Российской Федерацией. Но даже секретные тренировки реализации подобных планов стран Европы не только не способствуют заключению мира по Украине, но и препятствуют ему, всё это ведёт только к ухудшению переговорной ситуации. По всей видимости, именно этого Лондон и Париж добиваются», — заключил Батурин.