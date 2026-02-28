«Политика на уровне слов»: на Западе раскрыли план Лондона и Парижа по возможной переброске войск на Украину

Великобритания и Франция ведут подготовку к вероятной переброске войск на Украину в случае заключения мирного соглашения, сообщает The Daily Telegraph. По данным издания, британские и французские десантники завершили последние приготовления «перед возможной миротворческой миссией на Украине». Однако, как обращают внимание журналисты, возникают вопросы относительно способности Британии «выставить такие боевые силы». Британского премьера Кира Стармера уже предупредили, что для укомплектования бригады на случай её отправки на украинскую территорию королевству придётся вывести военных из Эстонии и с Кипра, пишет газета. Как отмечают эксперты, такого рода приготовлениями Лондон и Париж хотят затруднить процесс заключения мирного соглашения по Украине.
На Западе раскрыли детали плана Великобритании и Франции по возможной переброске своих войск на Украину.
«Британские силы проводят финальные учения на фоне вопросов о том, способна ли армия (Великобритании. — RT) направить (на Украину. — RT) 5 тыс. военнослужащих в случае мирного соглашения с Россией… Британские и французские десантники завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине», — отмечается в статье The Daily Telegraph.
Как уточняется, более 600 бойцов 16-й десантно-штурмовой бригады отработали учебную высадку совместно с военнослужащими из французской 11-й воздушно-десантной бригады.
По данным издания, операция проходит во французском регионе Бретань. Десантники уже выполнили часть тренировок — спрыгивали с транспортных самолётов, затем окапывались и организовывали оборонительные позиции.
«Бойцы будут отражать учебные атаки, устраивать засады и нападать на вражеские силы в ходе манёвров, призванных подготовить их к реалиям конфликтов XXI века», — отмечается в материале.
Как сообщает The Daily Telegraph, это заключительные учения, в ходе которых «десантников готовят к отправке в любую точку мира в составе сил НАТО».
«Хотя части и подразделения, которые могут быть задействованы в такой операции (миротворческой миссии на Украине. — RT), ещё не объявлены, бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады относятся к британским силам высокой готовности и могут быть задействованы в операциях НАТО в кратчайшие сроки», — пишет издание.
Газета также приводит слова источника в британском Министерстве обороны, который называет эти подразделения «авангардом войск». «Люди, наиболее подготовленные, чтобы идти и делать что угодно», — заявил он.
Однако, как обращает внимание издание, возникают вопросы относительно способности Британии «выставить такие боевые силы», поскольку армия сократилась примерно до 70 тыс. военнослужащих. Это наименьшая численность личного состава более чем за 200 лет.
«Действительность такова, что, нравится нам это или нет, во многом наша армия с 1980-х и 1990-х не изменилась. Нам нужно действовать быстрее, и во всём», — признал заместитель британского министра обороны Алистер Карнс.
Британского премьера Кира Стармера уже предупредили, что для укомплектования бригады на случай её отправки на украинскую территорию королевству придётся вывести военных из Эстонии и с Кипра, пишет газета.
Часть более крупных манёвров.
Операция британских и французских десантников, которая началась 24 февраля, стала составной частью манёвров Orion-26 — в них задействованы около 2 тыс. военнослужащих, сообщает The Daily Telegraph.
Издание также отмечает, ссылаясь на данные Министерства обороны Великобритании, что это учебная миссия по «поддержке страны НАТО в борьбе с инсургентами и угрозой вторжения».
Британские десантники.
Сообщается также, что управляемые из штаба под французским руководством на авиабазе Орлеан-Бриси, расположенной неподалёку от Парижа, британские и французские «передовые десантные отряды» произвели «незаметную высадку» на полигоне Сен-Сир-Коэткидан.
«Уничтожили вражеские средства ПВО и обозначили зону десантирования для основных сил, (куда. — RT) приземлились бойцы 2-го батальона парашютного полка вместе с двумя французскими боевыми группами. Также высадился взвод итальянской воздушно-десантной бригады “Фольгоре”. После этого самолёт британских ВВС A400M сбросил необходимые грузы», — приводит детали The Daily Telegraph.
Планы Запада по переброске войск.
Напомним, в начале января британский премьер Кир Стармер заявил, что после прекращения огня Великобритания и Франция создадут «военные центры» по всей Украине, чтобы обеспечить развёртывание и строительство защищённых объектов для хранения оружия и военной техники «в целях поддержки оборонных нужд Украины».
Стармер также объявил, что «коалиция желающих» на встрече в Париже подписала декларацию о размещении войск на украинской территории в случае заключения мирного соглашения. Он назвал это «важнейшей частью непоколебимых обязательств поддерживать Украину в долгосрочной перспективе».
В то же время, по данным Politico, Соединённые Штаты не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева, принятую по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже. Отмечается также, что из документа убрали положения об участии Вашингтона в размещении многонациональных сил на Украине.
Как сообщили позднее британские власти, 24 февраля страны «коалиции желающих» подтвердили намерение направить своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности.
Однако, как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, всё больше стран — участниц «коалиции желающих» признают, что им потребуется разрешение России для отправки миротворческих сил на Украину.
Москва не раз сообщала о неприемлемости переброски иностранных войск на украинскую территорию. Как подчёркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, европейские военные, если их направят на Украину в качестве «миротворцев», будут рассматриваться Россией как законная цель.
«Политика на уровне слов».
Как отмечают эксперты, Великобритания и Франция, которые готовятся к реализации плана по переброске войск после прекращения огня, хотят таким образом «подготовить почву для легализации своих сил» на Украине.
«Они мечтают организовать на украинских территориях присутствие своих войск на постоянной основе и прикрывают эти планы формулировками о миротворческих формированиях. Но переброска любых западных военных на Украину после завершения конфликта, как бы это ни называлось официально, — это искусственно созданная эскалация. Это будет провоцировать дальнейшую нестабильность и напряжённость в регионе, поэтому Россия этого не допустит», — выразил свою позицию в беседе с RT ведущий эксперт РИСИ Сергей Ермаков.
По его словам, за счёт размещения войск на Украине Великобритания и Франция хотят «гарантировать себе контроль на этих территориях».
«Кроме того, Лондон и Париж считают, что даже практически номинальное присутствие тех или иных воинских подразделений из стран — членов НАТО или ЕС будет гарантией соблюдения того, что интересы европейских государств не станут ущемляться», — пояснил Ермаков.
Он также расценивает такие приготовления британских и французских властей по размещению своего контингента на территории Украины как часть их планов по дальнейшей поддержке киевского режима.
«И это не только планы о переброске десантников на Украину. В целом это и поддержка военно-промышленного комплекса Киева, и финансовая, политическая помощь. Но всё это Лондон и Париж хотят реализовать не ради благополучия украинцев, а ради сохранения своего влияния на этих территориях. Европейцы, особенно британцы, хотят расширения так называемой зоны контроля», — сказал Ермаков.
Как обращает внимание аналитик, Европа рассчитывает собрать бригаду для патрулирования украинских территорий.
«Но такие планы малореалистичны, учитывая текущую позицию российских властей. Ни Лондон, ни Париж не готовы напрямую ввязываться в прямое противоборство с Россией, поэтому, несмотря на публичные заявления, будут действовать осторожно. Не зря уже сейчас даже по западным СМИ проходит информация, что в “коалиции желающих” боятся действовать без оглядки на Москву», — подчеркнул Ермаков.
Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер также выразил сомнения относительно готовности Великобритании и Франции отправлять на Украину свой контингент после прекращения огня.
«Всё это политика на уровне слов. Между пустыми заявлениями и реальными действиями есть большая разница. Лондон и Париж дают обещания Киеву в пропагандистских целях. Они хотят продемонстрировать, что поддерживают Украину. Но в реальности Лондон и Париж на это не пойдут, прекрасно понимая, к какой реакции со стороны РФ это приведёт. Российские власти не случайно прямо заявляют о возможных последствиях таких шагов», — отметил аналитик в разговоре с RT.
Как напомнил, со своей стороны, политолог Денис Батурин в комментарии RT, угроза присутствия иностранных войск в формате контингента НАТО и была одной из причин начала специальной военной операции на Украине.
«И политические, и военные риски отправки своего контингента на Украину для европейских стран очевидны. Это автоматически вступление в военный конфликт с Российской Федерацией. Но даже секретные тренировки реализации подобных планов стран Европы не только не способствуют заключению мира по Украине, но и препятствуют ему, всё это ведёт только к ухудшению переговорной ситуации. По всей видимости, именно этого Лондон и Париж добиваются», — заключил Батурин.