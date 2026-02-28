СМИ: Запад лишил Украину критически важной защиты

По данным издания, даже несмотря на то, что Европа закупает вооружение из американских запасов для последующей передачи Киеву, ситуация осложняется как отсутствием ресурсов у ВПК, так и долгим циклом поставок со стороны Вашингтона. В основном речь идет о ракетах для систем ПВО Patriot.