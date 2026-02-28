МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL, пишет Politico.
«Промышленность не смогла ускорить ни производство, ни процессы утверждения устаревших систем, чтобы удовлетворить критическую потребность Киева в противовоздушной обороне», — говорится в материале.
По данным издания, даже несмотря на то, что Европа закупает вооружение из американских запасов для последующей передачи Киеву, ситуация осложняется как отсутствием ресурсов у ВПК, так и долгим циклом поставок со стороны Вашингтона. В основном речь идет о ракетах для систем ПВО Patriot.
«Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. В том смысле, что мы не сможем это сделать. Нам нужно проснуться», — сказал на условиях анонимности помощник американского конгрессмена.
При этом, пояснил автор, сами комплексы Patriot очень сложно получить из-за нехватки у самих США.
В начале июля прошлого года издание Politico сообщало, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы на складах слишком сократились.
Инициатива PURL появилась в августе. Она предусматривает закупки оружия США странами НАТО на добровольной основе.
Как сообщало Politico, в 2025 году в рамках этой программы для Украины собрали около пяти миллиардов долларов. По данным издания, к программе присоединились три четверти из 32 членов альянса, но в НАТО ищут способы продлить ее жизнеспособность.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны организации в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.