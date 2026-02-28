Швейцария закрыла банк MBaer из-за его содействия клиентам в обходе санкций

Власти Швейцарии отозвали лицензию у банка MBaer Merchant Bank AG и приняли решение о его ликвидации в связи с тем, что он якобы помогал клиентам обходить санкции.
Информация об этом появилась на сайте регулятора.
По данным управления по надзору за финансовым рынком Швейцарии (FINMA), MBaer недостаточно соблюдал требования по борьбе с отмыванием средств и управлению рисками, особенно в отношении клиентов, подпадающих под санкции Швейцарии или международных структур.
«Таким образом, банк позволил клиентам обойти официальную заморозку активов… FINMA отозвало лицензию MBaer Merchant Bank AG и, следовательно, распорядилось о его ликвидации», — говорится в заявлении.
Кроме того, были начаты отдельные разбирательства против четырёх человек, которые могли быть ответственны за данные нарушения.
