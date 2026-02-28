Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария закрыла банк MBaer из-за его содействия клиентам в обходе санкций

Власти Швейцарии отозвали лицензию у банка MBaer Merchant Bank AG и приняли решение о его ликвидации в связи с тем, что он якобы помогал клиентам обходить санкции.

Власти Швейцарии отозвали лицензию у банка MBaer Merchant Bank AG и приняли решение о его ликвидации в связи с тем, что он якобы помогал клиентам обходить санкции.

Информация об этом появилась на сайте регулятора.

По данным управления по надзору за финансовым рынком Швейцарии (FINMA), MBaer недостаточно соблюдал требования по борьбе с отмыванием средств и управлению рисками, особенно в отношении клиентов, подпадающих под санкции Швейцарии или международных структур.

«Таким образом, банк позволил клиентам обойти официальную заморозку активов… FINMA отозвало лицензию MBaer Merchant Bank AG и, следовательно, распорядилось о его ликвидации», — говорится в заявлении.

Кроме того, были начаты отдельные разбирательства против четырёх человек, которые могли быть ответственны за данные нарушения.

В начале февраля сенат США раскрыл факты о нацистских счетах в швейцарском банке Credit Suisse.

Две недели назад в немецком городе Штур трое неизвестных проникли в хранилище филиала Volksbank, вскрыли 14 банковских ячеек и скрылись.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше