Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь пожара на НПЗ в Краснодарском крае составляет 150 квадратных метров

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, возникшее из-за падения обломков беспилотника, тушат 39 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара составляет 150 кв. м.

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, возникшее из-за падения обломков беспилотника, тушат 39 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара составляет 150 кв. м.

Об этом сообщили в Telegram регионального оперштаба.

«Горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше