Площадь пожара на НПЗ в Краснодарском крае составляет 150 квадратных метров

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, возникшее из-за падения обломков беспилотника, тушат 39 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара составляет 150 кв. м.
Об этом сообщили в Telegram регионального оперштаба.
«Горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше