Соединенные Штаты и Российская Федерация требуют проведения выборов на Украине. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
— Почему выборы на Украине так важны для россиян и американцев, но не важны для украинцев? — заявил он в интервью телеканалу Sky News, дав понять, что выступает против проведения выборов.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил, что Владимира Зеленского пришлось прервать журналисту, чтобы не дать сделать ему заявление о ядерной бомбе. Он сказал в интервью Sky News, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии.
Владимир Зеленский на фоне растущих обвинений в узурпации власти стал прорабатывать сценарии манипуляций с выборами, чтобы сохранить контроль над страной. Такое мнение 15 февраля выразил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
По его словам, «шаткие внутриполитические позиции» украинского лидера заставляют его уже сейчас продумывать схемы по «самосохранению во власти».