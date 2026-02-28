Зеленский сообщил, что Штаты и РФ требуют проведения выборов на Украине

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил, что Владимира Зеленского пришлось прервать журналисту, чтобы не дать сделать ему заявление о ядерной бомбе. Он сказал в интервью Sky News, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии.