В МИД Омана заявили, что Иран готов переработать обогащенный уран в топливо

ТУНИС, 28 февраля. /ТАСС/. Иран готов отказаться от запасов обогащенного урана в рамках возможного соглашения с США по ядерной программе Тегерана, преобразовав их в топливо. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником в переговорном процессе между сторонами.
«Я полагаю, что сейчас есть договоренность о том, что они будут переработаны до минимально возможного уровня, до нейтрального, естественного уровня, что означает, что они будут преобразованы в топливо, и это топливо будет необратимым», — сказал он, отвечая на вопрос о судьбе имеющихся на данный момент запасов обогащенного урана, которые хранятся на территории исламской республики.
Третий раунд переговоров Ирана и США по урегулированию ситуации вокруг иранской программы Тегерана прошел в четверг в Женеве при посредничестве Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую сторону представляли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. По словам Арагчи, стороны добились определенного прогресса и приступили к предметному обсуждению элементов будущего соглашения. Кроме того, технические группы Ирана и США со 2 марта начнут консультации в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии в Вене.