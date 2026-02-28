НЬЮ-ЙОРК, 28 фев — РИА Новости. Известный американский музыкант Нил Седака скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья.
Пик карьеры автор песен и певца Седаки пришелся на 60-е годы прошлого века. Среди наиболее известных хитов — «Oh! Carol» «Laughter in the Rain» и «Breaking Up is Hard to Do». Его песни неоднократно попадали в топ-чарты.
«Наша семья опустошена внезапной кончиной нашего любимого мужа, отца и дедушки Нила Седаки. Настоящая легенда рок-н-ролла, источник вдохновения для миллионов, но что важнее всего — по крайней мере, для тех из нас, кому посчастливилось его знать, — невероятный человек, которого нам будет очень не хватать», — говорится в заявлении, опубликованном на страничке Седаки в Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Причину смерти семья не указывает. СМИ ранее писали, что Седаку в пятницу доставили в больницу в Лос-Анджелесе из-за плохого самочувствия.
