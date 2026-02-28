Ричмонд
Посольство России выразило возмущение действиями у мемориала в Кошице

Посольство России в Словакии выразило глубокое возмущение оскорбительными действиями, совершёнными 24 февраля у мемориала Советской армии на площади Освободителей в городе Кошице.

В диппредставительстве отметили, что некие «активисты» попытались закрыть памятник героям, которые освободили Европу от фашизма, плакатами в цветах украинского флага с бандеровскими нацистскими лозунгами. В посольстве назвали такие действия демонстрацией не гражданской позиции, а исторического невежества и морального разложения последователей Гитлера, Тисо и Бандеры.

«Посольство призывает власти Словакии восстановить справедливость, защитить мемориал, привлечь виновных к ответственности и принять меры к недопущению в будущем подобных противозаконных выходок», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала героизацию нацизма идеологическим фронтом Запада против России.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также назвала варварством снос памятников советским воинам на Западе и Украине, призвав донести эту позицию до ООН.

