МИД Омана: Иран согласен не хранить уран, пригодный для создания оружия

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана выразили согласие не хранить на своей территории обогащенный уран, который пригоден для создания ядерного оружия. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу CBS министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который ранее выступал посредником на переговорах между Вашингтоном и Тегераном.
«Я считаю, что самое важное достижение — это согласие относительно того, что у Ирана никогда не будет ядерных материалов для создания бомбы», — сказал он. «Это то, чего не было в старом соглашении [о ядерной программе Ирана], которого было достигнуто при [44-м] президенте [США Бараке] Обаме. Это нечто совершенно новое», — добавил он. «Это делает довод относительно обогащения менее актуальным, поскольку теперь мы говорим о нулевых запасах. И это очень-очень важно, поскольку, если вы не можете хранить обогащенный материал, то вы не можете создать бомбу, обогащаете вы или нет», — подчеркнул аль-Бусаиди.
Глава МИД Омана уточнил, что власти Ирана согласны «отказаться» от запасов обогащенного урана. «Они не смогут накапливать достаточное количество материала, необходимое для создания бомбы», — добавил он. «Не будет никакого накопления, никакого хранения, полная верификация», — подчеркнул аль-Бусаиди, имея в виду инспекции со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Говоря о перспективах достижения договоренностей между США и Ираном, он отметил: «Я уверен и, оценивая ход переговоров, считаю, что договоренности о мире в пределах нашей досягаемости».
Вашингтонская администрация ранее заявила, что США на переговорах с Ираном требуют от него полного прекращения обогащения урана. В январе в Белом доме предупредили, что всерьез готовы применить силу, если Тегеран не сядет за стол переговоров и не заключит «справедливую сделку», подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу. Пентагон сосредоточил на Ближнем Востоке значительные силы, включая две авианосные ударные группы. Администрация США объявила 19 февраля, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.
Третий раунд переговоров Ирана и США по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана прошел в четверг в Женеве при посредничестве Омана. Технические группы Ирана и США 2 марта начнут консультации в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.