МИД Омана: Иран согласен не хранить уран, пригодный для создания оружия

«Я считаю, что самое важное достижение — это согласие относительно того, что у Ирана никогда не будет ядерных материалов для создания бомбы», — сказал он. «Это то, чего не было в старом соглашении [о ядерной программе Ирана], которого было достигнуто при [44-м] президенте [США Бараке] Обаме. Это нечто совершенно новое», — добавил он. «Это делает довод относительно обогащения менее актуальным, поскольку теперь мы говорим о нулевых запасах. И это очень-очень важно, поскольку, если вы не можете хранить обогащенный материал, то вы не можете создать бомбу, обогащаете вы или нет», — подчеркнул аль-Бусаиди.