МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского за слова о неважности выборов на Украине.
«Первая в мире “демократия”, где выборы не важны… За это платите ВЫ. Отвечая на его вопрос: и американцы, и русские хотят, чтобы Зеленский ушел. Он безумен», — написал эксперт в ответ на заявление главы киевского режима об отсутствии выборов в стране.
Накануне Зеленский оправдал отсутствие выборов тем, что для населения Украины они якобы не важны, задавшись при этом вопросом, посему этого так хотят Москва и Вашингтон.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны». При этом в середине февраля 2026 года он допустил проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом. Однако после этого заявлений на эту тему не последовало.