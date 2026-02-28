Ричмонд
Трамп заявил, что Россия с уважением относится к США

Трамп заявил, что Россия с уважением относится к США и он сам уважает ее.

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия относится к США с уважением и он сам также уважает Россию.

«Нас снова уважают. Они снова нас уважают. Китай уважает нас. Россия уважает нас… Они уважают нас, и я уважаю их», — сказал Трамп на выступлении в штате Техас.

До этого Трамп неоднократно заявлял, что у него «отличные отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным.

В пятницу Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России, если будет достигнута договоренность по урегулированию конфликта на Украине.

