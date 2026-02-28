Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Иран согласился по требованию США отказаться от запасов обогащённого урана

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди утверждает, что Иран согласился отказаться по требованию США от всех запасов обогащённого урана.

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди утверждает, что Иран согласился отказаться по требованию США от всех запасов обогащённого урана.

«Я считаю, что теперь достигнута договорённость о том, что они (запасы обогащённого урана у Ирана. — RT) будут переработаны до минимального возможного уровня — до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо», — сказал он в эфире CBS News.

Также министр отметил, что Тегеран открыт к идее допуска американских инспекторов на свои ядерные объекты.

Президент США Дональд Трамп между тем заявлял, что Иран должен полностью отказаться от обогащения урана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше