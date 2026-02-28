МИД: Иран согласился по требованию США отказаться от запасов обогащённого урана

«Я считаю, что теперь достигнута договорённость о том, что они (запасы обогащённого урана у Ирана. — RT) будут переработаны до минимального возможного уровня — до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо», — сказал он в эфире CBS News.