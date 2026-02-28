Ричмонд
В МИД Омана заявили, что Иран готов переработать обогащенный уран

Оман, выступающий посредником в переговорах между Ираном и США, заявил о готовности Тегерана переработать имеющиеся запасы обогащённого урана в топливо в рамках возможной ядерной сделки.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в интервью телеканалу CBS сообщил, что уран может быть доведён до естественного уровня и преобразован в необратимое топливо. Третий раунд переговоров прошёл в Женеве при посредничестве Омана.

Стороны договорились о начале консультаций технических групп 2 марта в Вене.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио выступил с экстренным заявлением, призвав всех американцев немедленно покинуть Иран.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше