Мерц назвал перемирие на Украине условием переговоров с Россией

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что предварительным условием для мирных переговоров с Россией является перемирие на Украине.
«Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить (о мире — RT.), то, по крайней мере, оружие должно замолчать», — цитирует политика газета Tagesspiegel.
Мерц также отметил, что готов к переговорам с российским руководством, однако, по его словам, они в настоящее время «бессмысленны».
Ранее немецкий политик попросил китайское руководство использовать своё влияние, чтобы приблизить момент завершения украинского конфликта.
Председатель КНР Си Цзиньпин между тем отмечал, что единственным эффективным способом разрешения украинского кризиса является настойчивый поиск компромиссов путём дипломатических переговоров.