Трамп: США предпочли бы мирно урегулировать ситуацию вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. США предпочли бы урегулировать ситуацию вокруг Ирана мирным путем. Об этом заявил 27 февраля глава американской администрации Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Корпус-Кристи (штат Техас).
«Нам предстоит принять серьезное решение, это непросто», — заявил глава Белого дома, рассуждая об Иране. «Они хотят заключить сделку, но это должна быть существенная сделка», — подчеркнул он, добавив, что США в июне 2025 года нанесли «очень сильный» удар по Ирану.
«Я бы предпочел сделать это мирным путем. Но это очень сложные люди», — заявил президент США.
Вашингтонская администрация ранее заявила, что США на переговорах с Ираном требуют от него полного прекращения обогащения урана.
В январе в Белом доме предупредили, что всерьез готовы применить силу, если Тегеран не сядет за стол переговоров и не заключит «справедливую сделку», подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу. Пентагон сосредоточил на Ближнем Востоке значительные силы, включая две авианосные ударные группы. Администрация США объявила 19 февраля, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.
Третий раунд переговоров Ирана и США по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана прошел в четверг в Женеве при посредничестве Омана. Технические группы Ирана и США 2 марта начнут консультации в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.