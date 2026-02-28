Трамп: США предпочли бы мирно урегулировать ситуацию вокруг Ирана

В январе в Белом доме предупредили, что всерьез готовы применить силу, если Тегеран не сядет за стол переговоров и не заключит «справедливую сделку», подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу. Пентагон сосредоточил на Ближнем Востоке значительные силы, включая две авианосные ударные группы. Администрация США объявила 19 февраля, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.