Посол Корчунов: рост присутствия НАТО против России ударит по стабильности в Арктике

Дипломат подчеркнул, что Арктика до недавнего времени была зоной низкой напряжённости и международного сотрудничества, однако реализация соответствующего сценария, по его мнению, будет иметь деструктивные последствия для безопасности и стабильности в регионе.
Корчунов указал, что напряжённость в Арктике будет только расти, пока продолжается подмена политических треков военными, а международного права — миропорядком, основанным на правилах.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Запад демонтирует мирную архитектуру в Арктике.
Опрошенные RT политологи между тем рассказали, что Арктика становится ключевым регионом глобальной конкуренции за природные ресурсы, и Россия, обладающая самой большой арктической территорией, играет в этом процессе ведущую роль.