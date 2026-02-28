Конгрессмен Комер: Клинтон ответил на все вопросы на слушаниях по делу Эпштейна

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Экс-президент США Билл Клинтон дал ответы на все вопросы конгрессменов во время закрытых слушаний комитета Палаты представителей по надзору в рамках расследования преступлений Джеффри Эпштейна. Об этом заявил председатель данного комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки).
«Это была очень продуктивная дача показаний. Должен сказать, что [бывший] президент Клинтон ответил на все вопросы или попытался ответить на все вопросы», — сказал он журналистам.
Член Палаты представителей Конгресса США Нэнси Мейс (республиканка от штата Южная Каролина) добавила, что Клинтон «в самом деле пытался дать ответ на каждый вопрос и продолжал [говорить] даже когда его адвокаты советовали ему замолчать».
Ранее Клинтон выступил с решительным опровержением своей причастности к преступлениям Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних. Он отметил, что его контакты с финансистом прекратились задолго до того, как стало известно о его криминальной деятельности. Экс-президент также назвал несправедливым вызов в комитет своей супруги Хиллари Клинтон, подчеркнув, что она никогда не посещала объекты Эпштейна.
Как передавала ранее телекомпания CNN, документальные свидетельства указывают на тесный характер взаимодействия Билла Клинтона и Джеффри Эпштейна. Согласно обзору CNN, Билл Клинтон летал на частном самолете Эпштейна не менее 16 раз. Кроме того, в материалах дела, опубликованных Министерством юстиции, содержатся фотографии экс-президента в джакузи с женщинами, а также его совместные снимки с Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл.