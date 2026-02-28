Конгрессмен Комер: Клинтон ответил на все вопросы на слушаниях по делу Эпштейна

Ранее Клинтон выступил с решительным опровержением своей причастности к преступлениям Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних. Он отметил, что его контакты с финансистом прекратились задолго до того, как стало известно о его криминальной деятельности. Экс-президент также назвал несправедливым вызов в комитет своей супруги Хиллари Клинтон, подчеркнув, что она никогда не посещала объекты Эпштейна.