Россияне смогут оформлять микрозаймы онлайн по биометрии с 1 марта

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. С 1 марта в России некоторые микрофинансовые организации (МФО) начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов в онлайне, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).
«С марта некоторые МФО начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов в онлайне. Норма закона касается отдельных крупных организаций, имеющих статус микрофинансовой компании», — сообщили там.
В компании уточнили, что биометрия — наряду с подтверждением личности через «Госуслуги» — станет дополнительным инструментом защиты россиян от финансовых махинаций. Применение биометрических технологий полностью исключит возможность оформления микрозайма без ведома человека.
При этом большая часть онлайн-МФО — более 240 организаций — продолжит обслуживать клиентов в прежнем формате до конца адаптационного периода, то есть до 1 марта 2027 года. За это время отрасли предстоит подготовиться к внедрению сервиса подтверждения личности по биометрии, пояснили в ЦБТ.
На сегодняшний день подтвердить личность при оформлении микрозайма без очной регистрации данных могут порядка 50 миллионов россиян. Для этого им достаточно сделать селфи и записать голос в приложении «Госуслуги биометрия». Вся процедура занимает 2−3 минуты. После подтверждения поступивших в систему образцов пользователь сможет приступить к оформлению микрозайма на сайте МФО.