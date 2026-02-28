Россияне смогут оформлять микрозаймы онлайн по биометрии с 1 марта

На сегодняшний день подтвердить личность при оформлении микрозайма без очной регистрации данных могут порядка 50 миллионов россиян. Для этого им достаточно сделать селфи и записать голос в приложении «Госуслуги биометрия». Вся процедура занимает 2−3 минуты. После подтверждения поступивших в систему образцов пользователь сможет приступить к оформлению микрозайма на сайте МФО.