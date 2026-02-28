Ричмонд
La Razon: самолёт ВВС Боливии потерпел крушение недалеко от аэропорта Эль-Альто

Самолёт ВВС Боливии потерпел крушение недалеко от терминала аэропорта Эль-Альто в городе Ла-Пас, пишет La Razon.

«По словам очевидцев, воздушное судно упало в районе терминала аэропорта, где несколько транспортных средств могли получить повреждения», — говорится в публикации.

На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как экстренные службы тушат пожар и обеспечивают безопасность на месте происшествия.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции потерпел крушение после вылета с авиабазы. В результате авиационного происшествия погиб пилот.