La Razon: самолёт ВВС Боливии потерпел крушение недалеко от аэропорта Эль-Альто

Самолёт ВВС Боливии потерпел крушение недалеко от терминала аэропорта Эль-Альто в городе Ла-Пас, пишет La Razon.
«По словам очевидцев, воздушное судно упало в районе терминала аэропорта, где несколько транспортных средств могли получить повреждения», — говорится в публикации.
На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как экстренные службы тушат пожар и обеспечивают безопасность на месте происшествия.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
