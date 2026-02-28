Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе назвали Зеленского безумным после слов о выборах

Венгерский аналитик Золтан Кошкович жёстко раскритиковал Владимира Зеленского за заявление о том, что выборы на Украине не важны для населения.

Венгерский аналитик Золтан Кошкович жёстко раскритиковал Владимира Зеленского за заявление о том, что выборы на Украине не важны для населения.

В соцсети Х он назвал Украину «первой в мире демократией, где выборы не важны», добавив, что за это платят граждане. По его словам, и американцы, и русские хотят ухода Зеленского, которого он назвал безумным.

Накануне Зеленский, комментируя отсутствие выборов, заявил, что украинцам они не важны, и спросил, почему этого так хотят Москва и Вашингтон. Срок его полномочий истёк в мае 2024 года, выборы были отменены под предлогом военного положения.

В декабре 2025 года Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и указал на падение рейтинга до 4%. В феврале 2026 года Зеленский допускал возможность выборов одновременно с референдумом, но тему больше не развивал.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обратил внимание на инцидент в интервью Владимира Зеленского британскому телеканалу Sky News.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше