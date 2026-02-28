Венгерский аналитик Золтан Кошкович жёстко раскритиковал Владимира Зеленского за заявление о том, что выборы на Украине не важны для населения.
В соцсети Х он назвал Украину «первой в мире демократией, где выборы не важны», добавив, что за это платят граждане. По его словам, и американцы, и русские хотят ухода Зеленского, которого он назвал безумным.
Накануне Зеленский, комментируя отсутствие выборов, заявил, что украинцам они не важны, и спросил, почему этого так хотят Москва и Вашингтон. Срок его полномочий истёк в мае 2024 года, выборы были отменены под предлогом военного положения.
В декабре 2025 года Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и указал на падение рейтинга до 4%. В феврале 2026 года Зеленский допускал возможность выборов одновременно с референдумом, но тему больше не развивал.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обратил внимание на инцидент в интервью Владимира Зеленского британскому телеканалу Sky News.
