Radiohead потребовала удалить видео ICE с их композицией

На видео, которое было опубликовано в соцсетях ICE, песня использована на фоне кадров жертв насилия со стороны нелегальных мигрантов.
«Мы требуем, чтобы дилетанты, управляющие соцсетями ICE, удалили его (видео — ред.). Это не смешно, эта песня многое значит для нас и других», — говорится в заявлении, которое приводит газета Independent.
Работа ICE в последнее время регулярно подвергается критике после серии происшествий, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в штате Миннесота.
