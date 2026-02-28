Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Radiohead потребовала удалить видео ICE с их композицией

Radiohead потребовала удалить видео ICE с их композицией Let Down.

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Британская рок-группа Radiohead потребовала удалить видео иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), в котором та без разрешения использовала их композицию Let Down, следует из ее заявления.

На видео, которое было опубликовано в соцсетях ICE, песня использована на фоне кадров жертв насилия со стороны нелегальных мигрантов.

«Мы требуем, чтобы дилетанты, управляющие соцсетями ICE, удалили его (видео — ред.). Это не смешно, эта песня многое значит для нас и других», — говорится в заявлении, которое приводит газета Independent.

Работа ICE в последнее время регулярно подвергается критике после серии происшествий, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в штате Миннесота.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше