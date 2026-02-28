Трамп заявил, что США близки к заключению сделки по Украине

«Мы хотим заключить сделку, мы заключим сделку, это вопрос времени. Мы хотим заключить сделку с Россией, мы хотим заключить сделку с Украиной. Я думаю, что мы очень близки, но посмотрим, что произойдёт», — заявил хозяин Белого дома.
Ранее Дональд Трамп раскритиковал затянувшийся украинский кризис. Поводом стал ответ главаря киевского режима Владимира Зеленского на предложение вывести подразделения Вооружённых сил Украины из Донбасса в рамках мирного урегулирования. Трамп не стал напрямую оценивать слова Зеленского, но выразил недоумение по поводу отсутствия прогресса.
