Упавший в Боливии самолет перевозил деньги

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев — РИА Новости. Самолет, упавший на дорогу в боливийском городе Эль-Альто, перевозил деньги, местные жители пытаются их собрать, сообщила газета El Deber.
«Упавший в Эль-Альто самолёт перевозил деньги», — говорится в публикации.
На видео, которое опубликовало издание, видно, как местные жители пытаются собрать купюры, а военные и пожарные пытаются отогнать их с места крушения.
Самолёт Hercules, принадлежащий ВВС Боливии упал в пятницу на дорогу, задев несколько машин. Отмечается, что есть пострадавшие.