В МИД Омана считают, что Иран может допустить на свои объекты инспекторов США

Третий раунд переговоров Ирана и США по урегулированию ситуации вокруг иранской программы Тегерана прошел в четверг в Женеве при посредничестве Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую сторону представляли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. По словам Арагчи, стороны добились определенного прогресса и приступили к предметному обсуждению элементов будущего соглашения. Кроме того, технические группы Ирана и США со 2 марта начнут консультации в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.