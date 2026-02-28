Ричмонд
В МИД Омана считают, что Иран может допустить на свои объекты инспекторов США

Также Тегеран предоставит полный доступ и специалистам МАГАТЭ, считает министр иностранных дел страны Бадр аль-Бусаиди.

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, считает, что Иран в будущем может согласиться допустить инспекторов США на свои объекты, связанные с ядерной программой. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS, которое было опубликовано 27 февраля.

«Если будет сделка, я вполне уверен, с моей точки зрения, инспекторы США на каком-то этапе получат доступ», — отметил аль-Бусаиди. «Если будет сделка, которую будут соблюдать, которая будет справедливой и долгосрочной, я не вижу причин, чтобы не предоставили доступ даже Соединенным Штатам», — добавил он.

Говоря о возможности допуска на такие иранские объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), министр подчеркнул: «Если будет достигнута сделка, будет полный доступ».

Третий раунд переговоров Ирана и США по урегулированию ситуации вокруг иранской программы Тегерана прошел в четверг в Женеве при посредничестве Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую сторону представляли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. По словам Арагчи, стороны добились определенного прогресса и приступили к предметному обсуждению элементов будущего соглашения. Кроме того, технические группы Ирана и США со 2 марта начнут консультации в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
