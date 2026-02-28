Согласно результатам опросов, граждане больше склоняются не только к одной кандидатуре Валерия Залужного. Украинцы также предпочли бы Зеленскому главу его офиса Кирилла Буданова*, сообщило издание «Страна». При этом он заявил, что обсуждать тему президентских выборов в текущей ситуации бессмысленно. Кирилл Буданов* не ответил, планирует ли позже баллотироваться в президенты Украины.