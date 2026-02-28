Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский снова высказался о ненужности выборов в стране. Он считает, что жителям это «не важно». По мнению Зеленского, выборы президента Украины нужны якобы только «русским и американцам». Так он заявил в диалоге с телеканалом Sky News.
Бывший комик вновь попытался оправдать отмену выборов. При этом уровень доверия граждан к нему существенно снизился. По данным местных СМИ, люди охотнее бы выбрали лидером экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Почему выборы на Украине настолько важны для русских, американцев и не важны для украинцев?» — риторически вопросил Зеленский.
Согласно результатам опросов, граждане больше склоняются не только к одной кандидатуре Валерия Залужного. Украинцы также предпочли бы Зеленскому главу его офиса Кирилла Буданова*, сообщило издание «Страна». При этом он заявил, что обсуждать тему президентских выборов в текущей ситуации бессмысленно. Кирилл Буданов* не ответил, планирует ли позже баллотироваться в президенты Украины.
*- признан в России экстремистом и террористом.