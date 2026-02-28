Ричмонд
El Deber: упавший в Боливии самолёт мог перевозить ценности

Упавший в боливийском городе Эль-Альто самолёт мог перевозить ценности, пишет газета El Deber.

«По неофициальной версии, самолёт перевозил ценности, однако официального заявления, подтверждающего эту информацию, на данный момент нет», — говорится в публикации.

На некоторых роликах в сети, отмечает издание, видно, как люди, вероятно, собирали разбросанные на месте крушения деньги.

Ранее сообщалось, что самолёт ВВС Боливии потерпел крушение недалеко от терминала аэропорта Эль-Альто в городе Ла-Пас.