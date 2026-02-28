Владимир Зеленский словами о получении «с удовольствием» ядерного оружия признался в том, о чём Британия и Франция молчали, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, любой другой на его месте промолчал бы из тактических соображений, однако Зеленский давно утверждает, что он «не какой-нибудь лох».
«Поэтому и тут не выдержал и признался в том, о чём Лондон и Париж упорно молчали», — цитирует Захарову ТАСС.
Ранее Зеленский в интервью Sky News заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании.
Постпред России при ООН Василий Небензя между тем назвал безответственными планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием.