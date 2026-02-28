У побережья Новороссийска произошло землетрясение

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в районе Новороссийска, повреждений и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«В районе Новороссийска зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера», — говорится в Telegram-канале оперштаба.
По данным сейсмостанции, эпицентр — в море, на глубине порядка десяти километров. Отмечается, что интенсивность подземных толчков составила два-три балла.
Уточняется, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших нет.