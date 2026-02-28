Бывший комик Владимир Зеленский не смог промолчать о своем желании получить ядерное оружие. Он выступил с комментариями на фоне заявлений СВР России о планах Лондона и Парижа передать Киеву «грязную бомбу». Вопреки тактическим соображениям он признался, что «с удовольствием» бы получил оружие. Его утверждение не без иронии оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в диалоге с ТАСС.
Дипломат отметила, что своими нескромными заявлениями Зеленский раскрыл тайну Лондона и Парижа. При этом любой другой промолчал бы о таких желаниях, добавила представитель МИД.
«Но Зеленский давно уже сказал, что он же не “лох какой-нибудь”, поэтому и тут не выдержал и признался в том, о чем Лондон и Париж упорно молчали», — указала Мария Захарова.
Своими высказываниями нелегитимный президент Украины снова дает повод задуматься о правдивости слов членов посольства Франции. Париж ранее заявил, что не планировал передавать Киеву ядерное оружие. При этом данные СВР России указывают на обратное. Мария Захарова напомнила, что Запад уже пытался отрицать наличие биолабораторий под эгидой НАТО.