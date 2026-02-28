Россиян предупредили о схеме мошенников с доставкой цветов от «поклонника»

Как сообщили РИА Новости эксперты компании Angara Security, злоумышленники звонят россиянкам, представляясь курьерами. Они утверждают, что букет заказал «тайный поклонник» или родственник, и просят подтвердить адрес, назвать код из смс либо перейти по ссылке для «отслеживания трека». В результате аферисты получают доступ к реквизитам и списывают деньги.