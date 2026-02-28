Бойцы ВС России назвали характеристики дрона-перехватчика «Воган-9СП-1»

ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Российский дрон-перехватчик «Воган-9СП-1» способен уничтожать беспилотные цели на высоте до четырех километров и на дальности до 17 километров, со скоростью 300 километров в час, сообщил РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты действующие в интересах группировки войск «Центр» с позывным «Меркурий».