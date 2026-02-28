Бойцы ВС России назвали характеристики дрона-перехватчика «Воган-9СП-1»

ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Российский дрон-перехватчик «Воган-9СП-1» способен уничтожать беспилотные цели на высоте до четырех километров и на дальности до 17 километров, со скоростью 300 километров в час, сообщил РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты действующие в интересах группировки войск «Центр» с позывным «Меркурий».
«Камикадзе-перехватчик, дрон называется “Воган-9СП-1”, и сейчас на вооружение приходит “Воган-СП-2”. Цель и задача — перехват беспилотных систем на высоте до четырёх километров. Работает на дальности до 17 километров», — рассказал собеседник агентства.
Аппарат отличается наличием боевой части с поражающими элементами, что значительно повышает эффективность применения.
«В отличие от других у него есть боевая часть с поражающими элементами, что увеличивает степень поражения практически до 100%», — отметил инструктор.
«Меркурий» добавил, что скорость дрона превышает 300 километров в час. Он оснащен системой захвата цели, цифровыми камерами, а также камерой ночного видения, что позволяет использовать его в любое время суток.