Зеленский признал нехватку личного состава в ВСУ

Ранее депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Роман Каптелов рассказал, что его пытались мобилизовать под угрозой физической расправы. По его словам, в Днепропетровске вооружённые люди в балаклавах, один из которых представился полицейским, пытались забрать его. Нардеп обратился к властям с требованием расследовать инцидент и прекратить практику запугивания граждан.