Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский признал нехватку личного состава в ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит личного состава. Об этом заявил Sky News главарь киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, поэтому украинские власти «мобилизуют что могут».

Источник: Life.ru

«Конечно же, у нас нехватка, это давнее явление, оно продолжается не один месяц и, между нами, не один год», — сказал бывший комик.

Ранее депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Роман Каптелов рассказал, что его пытались мобилизовать под угрозой физической расправы. По его словам, в Днепропетровске вооружённые люди в балаклавах, один из которых представился полицейским, пытались забрать его. Нардеп обратился к властям с требованием расследовать инцидент и прекратить практику запугивания граждан.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.