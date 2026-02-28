Ричмонд
Трамп требует от Ирана полного прекращения обогащения урана

Трамп заявил журналистам, что Вашингтон на переговорах с Ираном настаивает на полном прекращении обогащения урана.

Источник: Аргументы и факты

Во время рабочей поездки в штат Техас президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон на переговорах с Ираном настаивает на полном прекращении обогащения урана.

Он подчеркнул, что Иран не должен пытаться создавать ядерное оружие и не имеет права на обогащение, даже в малых объемах, поскольку страна обладает значительными запасами нефти.

Трамп выразил недовольство ходом переговоров, отметив, что любые уровни обогащения, включая 20% или 30%, недопустимы по мнению США.

Ранее Иран в ходе переговоров в Швейцарии отверг все требования Соединённых Штатов. В частности, иранская сторона отвергла идею передачи запасов урана за рубеж.

