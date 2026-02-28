Ричмонд
Трамп заявил о взаимном уважении с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия относится к Соединённым Штатам с уважением, и подчеркнул, что сам уважает Россию.

Выступая в Техасе, он сказал: «Нас снова уважают. Китай уважает нас. Россия уважает нас… Они уважают нас, и я уважаю их».

Трамп неоднократно отмечал, что у него «отличные отношения» с Владимиром Путиным. Также накануне он допустил возможность отмены санкций против России в случае достижения мирного урегулирования на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал безумием отказ Зеленского выводить войска из Донбасса.

