Трамп заявил о взаимном уважении с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия относится к Соединённым Штатам с уважением, и подчеркнул, что сам уважает Россию.
Выступая в Техасе, он сказал: «Нас снова уважают. Китай уважает нас. Россия уважает нас… Они уважают нас, и я уважаю их».
Трамп неоднократно отмечал, что у него «отличные отношения» с Владимиром Путиным. Также накануне он допустил возможность отмены санкций против России в случае достижения мирного урегулирования на Украине.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал безумием отказ Зеленского выводить войска из Донбасса.
