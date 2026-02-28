КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Ученикам девятых классов в Молдавии рассказывают, что план Барбаросса Адольфа Гитлера был величайшей военной операцией новейшей истории, выяснило РИА Новости, изучив учебник.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов «История румын» присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но министерство образования отказалось. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.
Авторы учебника пишут, что нападение Германии на СССР в рамках плана Барбаросса «положило начало величайшей военной операции новейшей эпохи», мобилизовав около трех миллионов немецких солдат. В учебнике отмечается, что планы Гитлера позволили ему в короткий срок захватить обширную часть СССР, дойдя до Москвы.
Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.