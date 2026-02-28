Мерц выдвинул требование к России для начала переговоров

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что перемирие на линии соприкосновения является обязательным предварительным условием для начала мирных переговоров с Россией.
Выступая на предвыборном мероприятии в Фолькмарзене, он подчеркнул, что «оружие должно замолчать», прежде чем можно будет говорить о мире.
При этом Мерц выразил готовность к диалогу с Москвой, но назвал текущие переговоры бессмысленными из-за продолжающегося наступления российских войск. Ранее он уже отвергал призывы к прямым переговорам с Россией, но следит за процессом урегулирования.
Ранее сообщалось, что Мерц передразнил Трампа, рассказывая о телефонном разговоре.
