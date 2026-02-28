В Молдавии ученикам девятых классов рассказывают, что план Барбаросса Адольфа Гитлера был величайшей военной операцией новейшей истории.
Так, в учебниках для девятиклассников утверждается, что нападение Германии на СССР в рамках плана Барбаросса «положило начало величайшей военной операции новейшей эпохи», мобилизовав около 3 млн немецких солдат.
«В учебнике отмечается, что планы Гитлера позволили ему в короткий срок захватить обширную часть СССР, дойдя до Москвы», — пишет РИА Новости.
Прошлой весной выяснилось, что в молдавском учебнике по истории указано, что оккупация румынскими войсками, воевавшими на стороне Адольфа Гитлера, якобы имела положительное влияние на экономику.