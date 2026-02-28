Ричмонд
РИА Новости: в школах Молдавии учат, что Гитлер придумывал величайшие военные планы

В Молдавии ученикам девятых классов рассказывают, что план Барбаросса Адольфа Гитлера был величайшей военной операцией новейшей истории.

Так, в учебниках для девятиклассников утверждается, что нападение Германии на СССР в рамках плана Барбаросса «положило начало величайшей военной операции новейшей эпохи», мобилизовав около 3 млн немецких солдат.

«В учебнике отмечается, что планы Гитлера позволили ему в короткий срок захватить обширную часть СССР, дойдя до Москвы», — пишет РИА Новости.

Прошлой весной выяснилось, что в молдавском учебнике по истории указано, что оккупация румынскими войсками, воевавшими на стороне Адольфа Гитлера, якобы имела положительное влияние на экономику.