В Днепропетровске прогремели взрывы

Звуки взрывов были слышны в Днепропетровске на Украине.
Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского издания «Общественное».
Подробности не приводятся.
Днём ранее в Измаиле Одесской области произошла серия взрывов.
