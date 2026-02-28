Ричмонд
В Днепропетровске прогремели взрывы

Звуки взрывов были слышны в Днепропетровске на Украине.

Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

Подробности не приводятся.

Днём ранее в Измаиле Одесской области произошла серия взрывов.