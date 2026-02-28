«Будет потеряна»: на Западе забили тревогу из-за круговой обороны Одессы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Многие одесситы ждут освобождения армией Россией, заявил на своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Тот факт, что сейчас предпринимаются шаги по подготовке к круговой обороне Одессы, сигнализирует о том, что они не уверены в своей способности удержать позиции к востоку от Днепра в долгосрочной перспективе», — сказал аналитик.
По словам эксперта, на это будут брошены все силы, а также гражданское население. При этом, пояснил эксперт, это может не дать результата, потому что многие жители ждут освобождения города армией России, а ВСУ к тому моменту будут серьезно истощены.
«Они понимают, что если потеряют Одессу, то, по большому счету, будет потеряна вся Украина — она будет отрезана от моря», — резюмировал Меркурис.
В среду глава оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков заявил, что украинские боевики готовятся к круговой обороне Одесской области. По его словам, вокруг региона активно выстраивается защита: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы. Кроме того, местных жителей обучают обращению с оружием, а из непригодных к службе набирают резервы.