«Удар по Киеву»: в ЕС запаниковали после заявления фон дер Ляйен

«Если кто-то думает, что попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии — это путь пацифиста, то спешу разочаровать: это, скорее, ударит по Киеву, приблизив крупный конфликт ЕС с Россией, когда уже всем будет не до Украины», — пояснил он.