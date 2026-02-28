«Удар по Киеву»: в ЕС запаниковали после заявления фон дер Ляйен

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обойти наложенное Венгрией вето на новый кредит Украине ударит по самому Киеву, заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.
«Если кто-то думает, что попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии — это путь пацифиста, то спешу разочаровать: это, скорее, ударит по Киеву, приблизив крупный конфликт ЕС с Россией, когда уже всем будет не до Украины», — пояснил он.
По словам эксперта, позиция Брюсселя близка к тому, чтобы вооружить Киев до зубов, не задумываясь о последствиях такого решения.
«Мы продолжим вооружать Киев до зубов, мы продолжим неодобрительно относиться к России, мы снова будем бояться. Вот так примерно она (Фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и думает», — отметил Орсини.
Ранее Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции в Киеве, пообещала предоставить Украине кредит «тем или иным способом», несмотря на вето, наложенное Венгрией.
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». На прошлой неделе Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок. Глава МИД Венгрии Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.