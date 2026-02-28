Командир Уралбаев: оборону ВСУ в Красноармейске прорвали три бойца «Центра»

«В центре [Красноармейска] сильного сопротивления не было, но в начале тяжело было прорвать. Когда прорвали, уже легче пошло. Ребята у меня заехали самые первые на мотоцикле туда. Они втроем выполнили полностью стопроцентную зачистку улицы Павла Поповича», — рассказал Герой России Уралбаев.