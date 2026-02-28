Командир Уралбаев: оборону ВСУ в Красноармейске прорвали три бойца «Центра»

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Трое российских военнослужащих на мотоцикле прорвали оборону ВСУ на западе Красноармейска. Как рассказал командир 1-го мотострелкового батальона 506-го гвардейского полка 27-й дивизии группировки войск «Центр» Тельман Уралбаев, после прорыва обороны в город подтянулись основные силы РФ.
«В центре [Красноармейска] сильного сопротивления не было, но в начале тяжело было прорвать. Когда прорвали, уже легче пошло. Ребята у меня заехали самые первые на мотоцикле туда. Они втроем выполнили полностью стопроцентную зачистку улицы Павла Поповича», — рассказал Герой России Уралбаев.
Далее на помощь бойцам также пришли военнослужащие 30-й бригады и полка 1435-й группировки «Центр». Оттуда, как уточнил командир, начались ключевые бои за освобождение Красноармейска.
Красноармейск — крупный логистический и промышленный центр Донбасса, битва за который длилась несколько месяцев. Город был освобожден в декабре 2025 года силами группировки «Центр».