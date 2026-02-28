США внесли Иран в категорию стран, неправомерно задерживающих иностранцев

Рубио предупредил, что в случае, если ситуация не изменится, то Соединённые Штаты предпримут дополнительные меры против исламской республики. Он уточнил, что Вашингтон может ввести ограничения на использование американских для поездок в Иран или выездов из этой страны. Кроме того, по словам госсекретаря, такой же шаг вероятен и для транзита через иранскую территорию.