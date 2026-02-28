США внесли Иран в категорию стран, неправомерно задерживающих иностранцев

США решили внести Иран в категорию государств, которые якобы неправомерно и систематически задерживают иностранных граждан, следует из заявления американского госсекретаря, помощника главы Белого дома по национальной безопасности Марко Рубио.
«Иран на протяжении десятилетий продолжает жестоко задерживать невиновных американцев и граждан иных стран, чтобы использовать это как рычаг политического влияния на другие государства», — утверждается в документе.
Рубио предупредил, что в случае, если ситуация не изменится, то Соединённые Штаты предпримут дополнительные меры против исламской республики. Он уточнил, что Вашингтон может ввести ограничения на использование американских для поездок в Иран или выездов из этой страны. Кроме того, по словам госсекретаря, такой же шаг вероятен и для транзита через иранскую территорию.
Глава Госдепартамента подчеркнул, что граждане США, находящиеся в Иране, должны покинуть указанную республику, и им необходимо перестать посещать её.
Напомним, 27 февраля газета The Wall Street Journal написала, что Вашингтон и Тегеран в ходе переговоров в швейцарской Женеве по-прежнему не достигли сближения позиций по основным вопросам обсуждаемой сделки по иранской ядерной программе. Американская сторона требует от Ирана закрыть ключевые ядерные объекты в Форду, Натанзе и Исфахане. Кроме того, США хотят забрать себе весь оставшийся обогащенный уран и призывают подтвердить, что планируемое соглашение будет бессрочным.