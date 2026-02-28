Трамп в Техасе угостил посетителей местного ресторана гамбургерами

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе посещения штата Техас заглянул в местный ресторан и заказал всем посетителям бургеры.
Трамп ранее выступал с речью в Техасе. После — заглянул в бургерную Whataburger.
«Гамбургеры для всех!» — заявил президент США.
«Если бы это был бар, я бы угостил всех выпивкой, но я не пью», — добавил Трамп.
Президент без бургеров также не остался.
Трамп не скрывает свою любовь к бургерам, картошке фри и газировке, называя себя постоянным клиентом фастфудов. Американский лидер ранее также заявлял, что хочет похудеть.