Трамп в Техасе угостил посетителей местного ресторана гамбургерами

Трамп в Техасе угостил всех посетителей ресторана Whataburger гамбургерами.

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе посещения штата Техас заглянул в местный ресторан и заказал всем посетителям бургеры.

Трамп ранее выступал с речью в Техасе. После — заглянул в бургерную Whataburger.

«Гамбургеры для всех!» — заявил президент США.

«Если бы это был бар, я бы угостил всех выпивкой, но я не пью», — добавил Трамп.

Президент без бургеров также не остался.

Трамп не скрывает свою любовь к бургерам, картошке фри и газировке, называя себя постоянным клиентом фастфудов. Американский лидер ранее также заявлял, что хочет похудеть.

