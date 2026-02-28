В Совфеде предупредили о схеме мошенничества с номерами входящих вызовов

Шейкин отметил, что после совершенных манипуляций мошенник возвращается в чат и сообщает, что у него в телефоне якобы установлены две SIM-карты, и он не понимает, с какого номера совершал звонок. Затем злоумышленник просит жертву написать в чате номер телефона, с которого поступил вызов.