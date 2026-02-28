Ричмонд
Блогер Шарий: На Украине совершено покушение на начальника отдела ТЦК

Блогер Анатолий Шарий сообщил о покушении на начальника городского отдела территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Инцидент произошёл на фоне множества случаев насилия при мобилизации и растущего недовольства граждан работой военкомов.

Источник: Life.ru

«По моей информации, сегодня в одном из городов было совершено покушение на начальника городского отдела ТЦК. Минно-взрывная травма, перелом бедра, осколочные ранения, но выжил», — написал блогер в своих соцсетях, не уточнив, о каком городе идёт речь.

Ранее на Украине в Днепропетровске пытались насильно мобилизовать депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Романа Каптелова. По его словам, к нему подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой. Депутат подчеркнул системность подобных действий в стране. Он обратился к властям с требованием расследовать инцидент и прекратить практику запугивания граждан.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.