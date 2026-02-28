Блогер Шарий: На Украине совершено покушение на начальника отдела ТЦК

Ранее на Украине в Днепропетровске пытались насильно мобилизовать депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Романа Каптелова. По его словам, к нему подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой. Депутат подчеркнул системность подобных действий в стране. Он обратился к властям с требованием расследовать инцидент и прекратить практику запугивания граждан.