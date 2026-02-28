Ричмонд
Рубио поручил послам воздерживаться от заявлений, мешающих переговорам с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским послам на Ближнем Востоке воздерживаться от публичных заявлений, которые могут навредить переговорам с Ираном по ядерной сделке.

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским послам на Ближнем Востоке воздерживаться от публичных заявлений, которые могут навредить переговорам с Ираном по ядерной сделке. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на внутренний меморандум.

В документе подчёркивается, что главы миссий должны избегать любых комментариев, способных усилить напряжённость, повлиять на чувствительные политические вопросы или осложнить отношения США. Особое внимание уделяется дисциплине в публичных высказываниях в текущий период.

Напомним, стороны уже провели три раунда переговоров и работают над параметрами возможного соглашения.

Ранее сообщалось, что Оман, выступающий посредником в переговорах между Ираном и США, заявил о готовности Тегерана переработать имеющиеся запасы обогащённого урана в топливо в рамках возможной ядерной сделки.

