В Госдуме напомнили россиянам о четырёхдневной рабочей неделе в марте

Россиян после празднования 8 Марта ждёт четырёхдневная рабочая неделя.

Россиян после празднования 8 Марта ждёт четырёхдневная рабочая неделя.

Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, из-за переноса выходного с воскресенья, 8 марта, на понедельник, 9 марта, рабочая неделя начнётся во вторник, 10 марта, и продлится до пятницы, 13 марта, включительно.

Нилов отметил, что такая практика позволяет «плавно вернуться к рабочему ритму». Он также напомнил, что выходные в честь Международного женского дня продлятся с 7 по 9 марта.

Ранее парламентарий рассказал, что сокращение продолжительности рабочего дня 6 марта в преддверии праздника в этом году не предусмотрено.