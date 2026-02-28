Командир Уралбаев: ВСУ в Красноармейске уничтожали дома с людьми в подвалах

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Украинские солдаты в Красноармейске ударами минометов уничтожали частные дома, в подвалах которых укрывались мирные жители. Об этом рассказал ТАСС командир гвардейского полка 27-й дивизии группировки войск «Центр» Тельман Уралбаев.
«Это в основном за железной дорогой, на северной части Покровска (украинское название Красноармейска — прим. ТАСС). Там частный сектор. И враг бил, лишь бы только ударить, попадал по мирным жителям. Начал бить минометом беспорядочно, засыпать людей в подвалах. Все в подвалах находились», — рассказал Герой России Уралбаев.
По его словам, российским бойцам приходилось спасать людей из-под завалов, а затем помогать им в ближайших полевых госпиталях.
Красноармейск — крупный логистический и промышленный центр Донбасса, битва за который длилась несколько месяцев. Город был освобожден в декабре 2025 года силами группировки «Центр».