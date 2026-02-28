Росстат: в России в январе на 9,2% выросло производство творога

В январе 2026 года в России на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство творога — до 43,6 тыс. т.
Кроме того, по данным Росстата, на 1,1% выросло производство сыров — до 70,8 тыс. т.
При этом выпуск кисломолочной продукции упал в январе на 0,8%, производство молока — на 2,1%, сливочного масла — на 0,3%. Кроме того, в стране снизилось и производство маргарина, за месяц было выпущено 31,8 тыс. т продукта.
Ранее стало известно, что Белоруссия стала главным покупателем российского сала за рубежом.
В середине февраля сообщалось, что в Новосибирске ограничили продажу огурцов в одни руки.