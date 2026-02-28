Трамп приказал федеральным службам США не использовать разработки Anthropic

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить использование технологий компании Anthropic федеральными ведомствами.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
«Я даю указание каждому федеральному ведомству правительства Соединённых Штатов немедленно прекратить любое использование технологий компании Anthropic», — написал Трамп.
При этом для структур, в том числе Пентагона, которые применяют продукты компании, будет установлен шестимесячный переходный период. За это время ведомства должны поэтапно прекратить эксплуатацию технологий Anthropic, отметил американский президент.
Ранее портал Axios писал, что Пентагон рассматривает возможность прекращения сотрудничества с компанией Anthropic из-за разногласий в использовании её ИИ-моделей в военных целях.
По данным The Wall Street Journal, американские военные использовали искусственный интеллект Claude, разработанный компанией Anthropic, в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.